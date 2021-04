Olympische skaters trainen al in Bossche Kaaihallen: ‘Ook in Amerika is interesse in onze nieuwe hal’

Achter de schermen zijn de mensen bij het WSC de afgelopen maanden al druk geweest met het het leggen van het olympisch parcours in de Kaaihallen. Eigenlijk was het volgens de gemeente de bedoeling dat de olympische selecties van Nederland én Duitsland in het pand aan de Buitendijk, waar WSC de afgelopen jaren zat, zou trainen. ,,Maar we hebben het niet afgewacht en zijn in de Kaaihallen begonnen", zegt WSC-voorzitter Ruud Schouten. ,,We willen de selecties graag in Den Bosch laten trainen en zij mogen in een bubbel al aan de slag. Voor de rest mag er toch nog niet geskatet worden in het WSC aan de Buitendijk. Dus zo besloten we om dit gedeelte alvast op te bouwen in de Kaaihallen.”