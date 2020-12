OM: Bosschenaar moet gevangenis in voor twee ‘idiote’ aanrijdingen

Woningbouw Annapark Hintham is nog steeds mogelijk, ’en er zijn mogelijkhe­den om het park te versterken’

10 december DEN BOSCH - Wie dacht dat er definitief een streep staat door de bouw van woningen in het Annapark in Hintham komt bedrogen uit. Volgens wethouder Roy Geers is dat een stap te ver en behoort woningbouw én het versterken van het park nog steeds tot de mogelijkheden. ,,De indruk in de buurt bestaat dat de wethouder de stekker er uit zou willen trekken.’’