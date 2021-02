OM eist veertien maanden cel voor ‘geldstrooier’ die brand in Bossche flat veroorzaakte

Regen van eurobiljet­ten en boodschap­pen­tas­sen met miljoenen: in Brabant kijken ze niet op een euro meer of minder

9 juni Miljoenen die verdwijnen uit de bedrijfskas of juist zomaar opduiken in boodschappentassen van een onbekende. En dan die honderdduizenden euro's die letterlijk uit de lucht kwamen dwarrelen in Den Bosch. Na opnieuw een aanhouding dinsdag, in een zaak waarbij 180.000 euro werd witgewassen door een Bredaas stel, staan hier de meest spraakmakende Brabantse geldzaken van dit jaar uitgelicht.