OM moet extra werk verrichten bij afpakken van miljoenen van Bossche en Rosmalense verdachten

DEN BOSCH - De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) opdracht gegeven om extra werk te verrichten in een onderzoek naar leden van een Bossche/Rosmalense Roma-familie die terecht staan in een ontnemingszaak. Het gaat om een zogenaamde kasopstelling die inzicht geeft in de vermeende uitgaven en ontvangsten per persoon.

De rechtbank kreeg vorige maand het verzoek van advocaat Mark Nilllesen en enkele andere advocaten om deze informatie. Zij vinden dat het OM te gemakkelijk alle verdachten over één kam scheert door te zeggen dat elke verdachte in deze zaak zo'n 7 miljoen per persoon moet betalen. Maandag maakte de rechtbank de beslissing bekend.

Celstraffen

Het gaat in totaal om tien inwoners van Den Bosch en Rosmalen die begin 2016 zijn veroordeeld tot celstraffen variërend van vijf tot achttien maanden. In 2010 en 2012 viel de politie de huizen van de familie binnen en werd de administratie in beslag genomen. De rechtbank concludeerde dat zeker vijf woningen waren betaald met crimineel geld. Justitie wilde de woningen meteen verbeurd laten verklaren. Maar dat ging de rechtbank te snel. Er moest een aparte ontnemingsprocedure volgen om de huizen af te pakken. Volgens de verdachten zijn de panden betaald met giften en leningen uit de eigen gemeenschap.

Jaarwisseling

Tijdens de behandeling van de ontnemingszaak bleek vorig maand dat advocaat Esther Vroeg en haar collega Arthur van der Biezen aangifte hebben gedaan tegen het Openbaar Ministerie. Het gaat om het ontbreken van ‘relevante stukken’. Van der Biezen en Vroegh vroegen de rechtbank om de ontnemingszaak pas te behandelen als meer bekend is over de verdwenen stukken en de behandeling in hoger beroep voorbij is. Dat verzoek is maandag door de rechtbank afgewezen.