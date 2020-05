OM: Rosmalense vrouw (83) vermoord door haar zoon. Volgens advocaat zit hij met ‘een zwart gat’

Deuren geopend van histori­sche Bossche panden; ‘Toen waren er ook huisjesmel­kers’

15:12 DEN BOSCH - Wie benieuwd is naar bijzonderheden over Bossche huizen vanaf de 17de tot en met de 19de eeuw kan daarvoor terecht bij de afdeling erfgoed 's-Hertogenbosch. De afdeling biedt sinds kort de digitale deuren tot panden waarvan een aantal er niet meer is.