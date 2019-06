Om uit de rode cijfers te komen moet Vught flink bezuinigen

Jeugddeten­tie en taakstraf voor brandstich­ting Avans en PostNL in Den Bosch

20 juni DEN BOSCH - Een Rosmalenaar (18) is donderdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot 80 uur taakstraf en 100 dagen jeugddetentie waarvan 57 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor brandstichting vorig jaar in het pand van Avans en PostNL. Het pand is gevestigd op het voormalige EKP-terrein in Den Bosch. Het vonnis is zoals geëist.