OM wil 52.000 hennepwinst afpakken van Bosschenaar

Video's Hotelkamer in oude hijskraan met uitzicht op de Sint-Jan; en je kunt de kamer 130 graden draaien

17:04 DEN BOSCH - Een hotelkamer inrichten kost hooguit een paar dagen. Maar voor de hotelkamer die is gepland aan de Bossche Tramkade is ongeveer een half jaar uitgetrokken. Want je verbouwt niet zo maar de machinekamer van de reusachtige hijskraan die al jarenlang doelloos aan de Bossche Tramkade staat.