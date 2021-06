Ombouw N65 heeft géén gevolgen voor tankstation Helvoirt volgens gemeente: ‘Is dat wel serieus onderzocht?’

Tijdens een recente rechtszaak over de N65 meldde de advocaat van de gemeente Vught dat er ‘heel zorgvuldig onderzoek’ is gedaan naar de gevolgen van de rigoureuze ombouw van de rijksweg voor het aanliggende Esso-tankstation in Helvoirt. Maar waar is het onderzoeksrapport? Dat willen tankstationhouder Clemens van Hulten en zijn advocaat Ivo van Heijst weten. Ook na een wob-verzoek kwam het namelijk niet op tafel. ,,We hebben van de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat documenten gekregen maar daarin wordt het tankstation amper genoemd”, aldus Van Heijst recent tijdens de bezwarencommissie.