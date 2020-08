Ombouw N65 leidt tot veel weerstand maar biedt óók nieuwe kansen

Onderzoek doodsoor­zaak verwarde arrestant in Den Bosch gaat nog maanden duren

18 augustus DEN BOSCH - Het onderzoek naar de dood van de 35-jarige man die afgelopen weekend overleed nadat hij onwel werd in een cellencomplex in Den Bosch, gaat nog maanden duren. De rijksrecherche onderzoekt onder andere of de betrokken agenten een aandeel hebben gehad in de dood van de man.