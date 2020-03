Omgeving Klokkenlaan in Den Bosch speurt naar geld na brand: ‘Hier ligt nog een tientje’

DEN BOSCH - Een groepje jongens loopt zondagmiddag zoekend door het plantsoen van één van de flats aan de Klokkenlaan in Den Bosch. Ze kijken vooral naar beneden. ,,Nee, we hebben geen echt geld gevonden”, zeggen ze met een stalen gezicht.

Bij een brand in een appartement in een flat aan de Klokkenlaan in Den Bosch is voor enkele honderdduizenden euro’s aan geldbiljetten van het balkon gewaaid. Het was zondagmorgen volgens getuigen opvallend drukker dan anders op de parkeerplaats en het grasveldje naast de flat.

Volledig scherm De politie was zondagmiddag nog bezig met onderzoek. © Peter de Bruijn

,,Ik dacht vanmorgen wat zijn die mensen daar toch allemaal aan het zoeken”, zegt meneer Dekkers die in de buurt van de flat woont. ,,Ik hoorde later van mijn vrouw dat er brand in de ‘Klokkenflat’ is geweest. Ik ben eventjes gaan kijken. Zag ik dat overal ouders met kinderen hier, aan de overkant en langs de weg aan het zoeken waren. Nee, ik heb niets gevonden. Anderen volgens mij wel.”

,,Er hadden vanochtend opvallend veel mensen een hondje in de buurt”, zegt één van de kinderen. ,,Ik denk dat er misschien wel vijftig mensen aan het zoeken waren. Jongens met scooters en zo. Nu is bijna iedereen weer weg. Wat ik zou kopen voor honderdduizenden euro’s? Een hele dikke vette sportauto!”

Politie en boef

Megan, Janell, Jaediën en Rivano spelen in het platsoen ‘politie en boef’. Ze strooien met nepbriefjes en vinden ze dan even later weer terug. ,,Hier ligt nog een tientje”, zegt een jongen. Het briefje heeft geen watermerk en er staat duidelijk op dat het een kopie is. ,,Als het echt geld was geweest, had je het naar de politie moeten brengen”, heeft het kwartet inmiddels gehoord. ,,We mogen het houden van de agent.”

‘Mijn vingers niet branden’