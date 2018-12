Omgeving politiebureau Den Bosch vannacht dicht om verdachte tas

Ballonnen­ver­bod gaat er komen in Den Bosch

6 december DEN BOSCH - Een meerderheid van de gemeenteraad in Den Bosch is voor een ballonnenverbod. Zes partijen (goed voor twintig zetels) dienden dinsdag 11 december een voorstel in om een verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen.