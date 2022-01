Omikron of niet, amateurvoetballers zoeken de zon op

De dood kun je niet in de wacht zetten en dus draait het uitvaart­cen­trum ook op Nieuwjaars­dag driftig door

VLIJMEN/TILBURG/ROSMALEN - Een rouwstoet op Nieuwjaarsdag of een uitvaart op zondag? Je moet wat, als de dood zich zo vaak aankondigt. Het is alle hens aan denk bij de uitvaartcentra in de regio.

9 januari