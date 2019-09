Omleidingsroute richting Zuidwal Den Bosch stopt abrupt, werk aan stoplichten zorgt voor lange rijen

Herman Finkers: ‘Gregori­aan­se muziek iets moeilijker dan Heb je even voor mij’

15 september DEN BOSCH - Een Volle Sint Jan bij eerste ‘Missa in Mysterium’ in Den Bosch. Zo’n zevenhonderd belangstellenden hebben zaterdagavond ‘Missa in Mysterium’ in de Sint-Jan bijgewoond. De Gregoriaanse meezing-mis is een idee van cabaretier Herman Finkers.