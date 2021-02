Omwonenden Annapark naar ombudscommissie, zijn gedrag en handelen van wethouder Geers zat: ’Hij manipuleert’

De discussie over woningbouw in het Annapark speelt al jaren, maar is in al die tijd een gebed zonder einde. Omdat de gemeente er met de omwonenden niet uitkomt. En dat was toch de opdracht van de gemeenteraad in april 2020: wethouder Geers, ga nóg een keer met de omwonenden aan tafel om te praten over woningbouw in de hoek van het park én over mogelijke bouwlocaties buiten het park.