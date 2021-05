Omwonenden Bossche asfaltcentrale dreigen met rechter: ‘Groot gevoel van wantrouwen’

Extra onderzoek naar kankerver­wek­kend benzeen bij asfaltcen­tra­le in Den Bosch: ‘Nauwelijks te ruiken’

4 mei DEN BOSCH - Het is maar net hoe de wind staat, maar bewoners van de buurten Boschveld, Veemarktkwartier, Deuteren en Rietvelden klagen al enige tijd over een zoetige benzinelucht. Afkomstig van de asfaltcentrale AsfaltNu aan de Veemarktkade. Om daar zekerheid over te krijgen laat de gemeente Den Bosch de komende tijd extra onderzoeken doen.