Omwonenden van OBS De Koningslinde in Vught zijn tijdelijke noodlokalen liever kwijt dan rijk

Raets volgt Rüpp op als voorzitter Avans Hogeschool

13 juli DEN BOSCH/TILBURG - Philippe Raets is door de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Raets is nu nog actief in dezelfde functie bij ROC Zadkine, een grote mbo-instelling in Rotterdam. De nieuwe voorzitter begint op 1 september bij Avans en volgt Paul Rüpp op. Die kondigde zijn vertrek afgelopen voorjaar aan.