Omwonenden verzetten zich tegen komst van tweede Jumbo City in binnenstad Den Bosch

Directe omwonenden van het pand waar de Jumbo City zou moeten komen, verzetten zich al maanden tegen de plannen. Negen huishoudens die boven, naast en tegenover het pand (waar eerder kledingzaak Didi zat) wonen, worden vertegenwoordigd door Annemarie Posset van Snijders Advocaten. Zij heeft in september al een brief gestuurd naar Jumbo. Moraal van het verhaal: Jumbo, zoek maar een ander pand. ,,Maar daar kreeg ik weinig reactie op. Ik vroeg ook of ze mij op de hoogte wilden houden over de te nemen stappen, maar dat begreep Jumbo niet. Nee, er is niet echt een gesprek op gang gekomen.”