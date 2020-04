Onbegrip en wrevel over nieuwe sporthal naast nieuw Rodenborch College

Commissievoorzitter Marc Reniers zette direct aan het begin van de vergadering de toon. ,,Wij hebben twijfels, er staan twee héél verschillende gebouwen met twee héél verschillende volumes. Het is alsof de sporthal er stond en er na jaren een school bijgezet wordt.’’



Architect Van Leeuwen begreep er bijna anderhalf uur lang maar bitter weinig van. ,,Er is genoeg vooroverleg met de gemeente geweest over plattegronden en bouwvolumes. Daar gaan we niet op terugkomen.’’ Reniers maakte Van Leeuwen direct duidelijk dat niet alleen de afdeling stadsontwikkeling over de plannen gaat maar ‘dat zéker ook de welstandscommissie er over gaat’.