Onbegrip over proef met autovrije Onderwijsboulevard: ‘Het wordt levensgevaarlijk’

Wc’s in gemeente­huis van Haaren worden genderneu­traal

8:48 HAAREN - Het klinkt ingewikkelder dan het is: de wc's in het gemeentehuis van Haaren worden genderneutraal. De ingreep bestaat uit het weghalen van de bordjes met daarop de symbolen van een man en een vrouw. Ook gaat de gemeente beter op haar woorden letten. Zo wordt de aanhef boven een brief of e-mail 'beste meneer, mevrouw’ veranderd in 'Beste inwoner'.