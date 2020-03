‘Onbeschofte’ Heinz D. moet na serie inbraken met Bossche broer 6 jaar cel in en 60.000 euro betalen

DEN BOSCH - Onder meer voor enkele woninginbraken in Den Bosch en Eindhoven is Eindhovenaar Heinz D. (56) veroordeeld tot 6 jaar celstraf. Ook moet hij de slachtoffers ruim 60.000 euro schadevergoeding betalen. Volgens de officier van justitie die 8 jaar celstraf eiste, was de verdachte betrokken bij 10 woninginbraken, 4 pogingen, autodiefstal en heling van een auto.

De man bekende twee weken geleden tijdens een rechtszitting een aantal delicten, maar zei van het merendeel van de verwijten niets af te weten.

De rechtbank gaat in één geval mee met het verweer van de verdachte. Er is onvoldoende bewijs dat hij bij een woninginbraak in Woudrichem betrokken was en daarvoor wordt de verdachte dan ook vrijgesproken.

Meestal met zijn broer

Door een vaste werkwijze kan hij worden gekoppeld aan inbraken in Den Bosch, Nuenen, Budel, Nijkerk, Pannerden en Sleeuwijk en pogingen in Bemmel en Budel. De man reed in die gevallen samen met een ander overdag naar een (semi-)vrijstaande woning. Meestal was hij samen met zijn broer Toon (62), die in november 2019 werd veroordeeld voor een aantal van deze woninginbraken. Hij moet 5 jaar de cel in en 13.000 euro betalen.

Toon belde aan bij de woning om te kijken of de bewoners thuis waren. Als dit niet het geval was, ging Heinz volgens de rechtbank via de achterkant de woning binnen en haalde hoofdzakelijk sieraden en geld weg. Van een aantal inbraken is de buit aangetroffen bij de broers.

Zoveel delicten

De rechtbank vindt het ernstig dat de Eindhovenaar, vlak nadat hij uit de cel kwam zich in korte tijd schuldig maakte aan zoveel delicten. Ook weegt de houding van de man mee. Hij bekende alleen de delicten waar hij meende niet meer onderuit te kunnen. Daarmee ‘creëerde hij slechts een zweem van openheid’.

Volgens de rechtbank is het voor de man ‘een volstrekt gebruikelijke leef- en handelwijze om zich bezig te houden met criminele activiteiten, anderen daarbij schade te berokkenen en hen waardevolle en dierbare bezittingen af te nemen voor eigen gewin’.

Opwinding in de rechtszaal

De Eindhovenaar zorgde twee weken geleden voor opwinding in de rechtszaal. Hij was bij binnenkomst onherkenbaar door een brede sjaal voor zijn gezicht en een flinke muts over zijn oren. ,,Het is onbeschoft dat meneer hier zo zit’', zei officier van justitie Hester van den Eijnden.

Rechter Van de Wetering vroeg aanvankelijk tevergeefs of hij de kledingstukken zou willen verwijderen. ,,U heeft meneer tegen zijn zin uit de cel hierheen laten brengen. Het is zijn recht om zichzelf zo te bedekken’', zei advocaat Arthur van der Biezen. Maar uiteindelijk gingen de muts en sjaal af nadat de voorzitter van de rechtbank voor de zoveelste keer zei dat de verdachte herkenbaar moet zijn.