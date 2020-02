Ondanks alle moeite: Zoo houwe we Oeteldonk niet zo schôôn

Carnavals­op­tocht Helvoirt voor het eerst in de geschiede­nis afgelast vanwege het weer

23 februari HELVOIRT - Het thema van carnaval in Keiespellersdurp luidde dit jaar ‘Ge knippert en ut is gebeurd!’ Zo snel ging ook het feest van de optocht op de tocht. Het weer is spelbreker. Heftige rukwinden en zware slagregens zijn reden voor het bestuur van de Stichting Openbaar Carnaval (SOC) de optocht op zondag af te gelasten. Het alternatief is een optocht op halfvasten zondag 22 maart.