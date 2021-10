Ondanks bezwaren buurtbewoners heeft gemeente geen moeite met foodmarkt in Korenbrugstraat

DE STAD VAN De Stad Van Lieve van Tuijl: ‘De aandacht voor de geschiede­nis maakt de stad bijzonder’

15:03 DEN BOSCH - Lieve van Tuijl is theatermaker en –docent. De Bossche publiceerde onlangs haar eerste kinderboek omdat de cultuursector in coronatijd op zijn gat lag. ‘Ik heb de tekeningen zelf gemaakt. Ik wist niet dat ik dat kon, maar vanwege corona had ik mooi de tijd om daarachter te komen’.