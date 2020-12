Ondanks de fysieke afstand ‘groeien mensen meer naar elkaar toe’

Thuis sporten op het balkon: ‘Draaien met die heupen, maar iets rustiger dan met Olga Commandeur’

24 december DEN BOSCH - Een mini-versterker met Last Christmas van Wham! maakt deze druilige middag een einde aan de rust op een binnenplein van flats aan de Bossche Westenburgerweg. Twee vrouwen met natte kerstmuts draaien met de heupen en houden de armen hoog in de lucht. De balkonbeweeglessen zijn begonnen. Want bewegen? Dat is ook in coronatijd belangrijk.