Ondanks hitte en corona gewoon zwieren en zwaaien op de kermis in Rosmalen

Is er met Pannenkoe­ken­goed eindelijk weer een pannenkoe­ken­res­tau­rant in Den Bosch, fietst corona er tussendoor

9 augustus DEN BOSCH - Café-zaal Schutterswelvaren in Orthen is weer in bedrijf, maar dan als pannenkoekenrestaurant. Iets wat in Den Bosch al een tijdlang niet te vinden was. ,,Wij zouden in april openen, maar dat werd noodgedwongen juni. Toch hebben we eigenlijk geen last van corona.’’