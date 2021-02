Onder overleden oud-voorzitter Hein Kurvers werd Kring Vrienden volkser

,,Een clubje academische studiehoofden is de Kring Vrienden al lang niet mee’’, stelde Kurvers in 1999 bij zijn afscheid als voorzitter in het Brabants Dagblad. ,,De laatste jaren zijn we gegroeid tot 1785 leden. We zijn volkser geworden. Steeds meer mensen zien het belang in van de rijke Bossche historie.’’ De kritisch Kurvers was oprichter van de lokale omroep in Groningen en richtte in zijn woonplaats Zaltbommel de Kring Vrienden van Zaltbommel op.