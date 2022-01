Ondernemers Hartje Den Bosch praten met burgemeester Mikkers over openen van de winkels

Vughts kindcen­trum barst uit haar voegen; drie scenario’s voor uitbrei­ding

VUGHT - De basisscholen Het Molenven en De Koningslinde hebben inmiddels zo’n 750 leerlingen en daar is het in 2014 geopende kindcentrum Het Kwartier in Vught niet op berekend. Dus krijgt een deel van de leerlingen les in noodlokalen. In afwachting van permanente uitbreiding.

7 januari