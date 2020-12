Ondernemers met de handen in het haar nu winkels op slot gaan: ‘De schulden lopen alleen maar op’

,,Kijk dan toch, meneer”, zegt een vrouwelijke klant van Rompert Telecom in winkelcentrum De Rompert in Den Bosch. Ze wijst naar de medewerkster achter de balie. De tranen biggelen over haar wangen. Winkeleigenaar Ali Nouri staat er hulpeloos bij. Ook hij heeft het er zichtbaar zwaar mee. ,,Als we dicht moeten, dan halen we het niet”, zegt hij.