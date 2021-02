Ondernemersclub De Rietvelden komt met toekomstplan en ‘wil niet blijven voortkabbelen’

DEN BOSCH - Ondernemersvereniging De Rietvelden/Vutter (Rivu) laat een een plan maken voor de toekomst van het bedrijventerrein. ,,Wie zijn we, wat zijn we en waarom zijn we dat? We willen dat duidelijk hebben als in de toekomst panden gesloopt worden of ondernemers vertrekken.’’

Eigenlijk is voorzitter Toin Saris van Rivu het wel zat. ,,We hebben in het verleden nogal eens op adviezen van andere partijen, zoals de gemeente, moeten wachten op ontwikkelingen die wel of niet op het bedrijventerrein mogelijk zijn. Met een toekomstplan is duidelijk welke kant we uit willen en kunnen we sneller reageren bij de vestiging van bedrijven.’’

Meer werkgelegenheid

Het is volgens de voorzitter niet de directe aanleiding, maar hij had aan de Zandzuigerstraat waar nu drie nieuwe logistieke bedrijven staan liever andere ondernemers gezien. ,,Bedrijven die voor meer werkgelegenheid zorgen dan nu het geval is. Pettelaarpark is een kantorenpark, De Herven een handelspark en De Rietvelden/Vutter een binnenstedelijk bedrijventerrein. Daar liggen de economische fundamenten van de stad en daar moet over nagedacht worden.’’

Voorschot

Saris wil over die toekomst van het bedrijventerrein, ingeklemd tussen de wijken Kruiskamp en Hambaken en de kern van Engelen zelf niet al te veel kwijt omdat hij makelaar in bedrijfshuisvesting is. ,,Als ik zelf een voorschot neem op de toekomst, heb ik de schijn tegen. Ik laat dat liever over aan de onderzoekers van het ruimtelijk adviesbureau. Maar een visie is wél noodzakelijk, anders blijven we voortkabbelen.’’

Omwonenden horen

De Rivu-voorzitter maakt zich zorgen over de toekomst. ,,We moeten zorgen voor een duurzame en constante inkomstenbron. De duurzaamheid op het terrein juichen we toe, de komst van windmolens vinden we fijn. Maar we hebben ook te maken met omwonenden. Die moeten ook gehoord worden.’’