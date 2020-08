Onderscheiding voor Golden Tulip Hotel Central: ‘Ontzettend blij mee’

Sydney Forescutt (101), bevrijder van Den Bosch overleden

9:24 DEN BOSCH - Vanuit het hoofdkwartier van The Royal Welsh in Cardiff (Wales) is de gemeente Den Bosch vandaag geïnformeerd dat de ‘Bossche’ bevrijder Sydney Forescutt, woonachtig in Kettering (midden-Engeland) op 101-jarige leeftijd is overleden. Sydney Forescutt was een trouwe bezoeker van de bevrijdingsherdenkingen en vieringen in Den Bosch. Dat deed hij voor het laatst in 2004, bij de 60-jarige herdenking.