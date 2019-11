Onderscheidingen voor vier Bossche brandweerlieden

VIDEO Bomen in de kamers van Zionsburg van Marggraff zijn weer kachelhout

6:47 VUGHT - Wat een apart gezicht. Twee mannen met motorzagen staan midden in de afgebrande villa Zionsburg van wijlen Ewald Marggraff in Vught volwassen bomen om te zagen. Moeder natuur wordt er definitief een halt toegeroepen. De restauratie kan straks beginnen.