Ondersteuning na diagnose dementie, want het leven is nog niet voorbij

Is splitsing in dorpshart Vinkel gevaarlijk? ‘Het is wachten op ongelukken’

15 juli VINKEL - Is het een ‘kwestie van wennen’ of juist ‘wachten op ongelukken’? Hoe dan ook: bewoners van de Beukenlaan in Vinkel maken zich zorgen over een in hun ogen onveilige verkeerssituatie in het dorpscentrum.