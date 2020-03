Onderweg: driekleur, artikel 1 en wapen Den Bosch

De tekst van artikel 1 van de grondwet gaat een plaats krijgen in de raadszaal, het ‘Huis van de Democratie’ zoals de gemeenteraad zelf aangeeft. De Nederlandse vlag gaat of in de raadszaal of in de publiekslocatie van het bestuurscentrum wapperen. En het historische gemeentewapen wordt verplaatst van de bodekamer in het stadhuis naar het bestuurscentrum.



Alleen de PVV en De Bossche Groenen stemden dinsdagavond tegen. ,,De vlag hoort in de raadszaal en artikel 1 is maar één van de vele artikelen van de grondwet. Artikel 1 is niet van grotere waarde dan de andere artikelen’’, betoogde Alexander van Hattem namens de PVV.