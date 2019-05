Onderweg een bakkie kán tijdens de Bossche Avondvierdaagse

Supporters van FC Den Bosch: ‘Zou mooi zijn als we de finale halen’

18:40 DEN BOSCH - Vanavond is het erop of eronder voor FC Den Bosch. Na de 2-2 in de Adelaarshorst hebben de Bosschenaren nu in eigen huis dé kans om ten koste van Go Ahead Eagles de finale van de play-offs te bereiken. "Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor", roept Paul van Boxtel, al bijna een kwart eeuw supporter van de plaatselijke FC.