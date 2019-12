Onderwijswethouder ziet niets in ‘streepje voor’ voor Vughtse leerlingen die naar Maurick College willen

Het Maurick College is zo populair dat de school volgend schooljaar moet gaan loten . Alleen voor het beroepsonderwijs (Zorg en Welzijn) geldt dat Vughtse leerlingen voorrang hebben. Dat heeft te maken met de beperkte capaciteit van beroepsonderwijs in de regio en de kwetsbaarheid van deze leerlingen. Bij de overige onderwijsrichtingen krijgen broertjes en zusjes van zittende Maurick leerlingen voorrang.

Zorgen ouders

D66 vindt dat bij álle onderwijsrichtingen kinderen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt een betere positie moeten krijgen dan kinderen uit omliggende dorpen. De partij bracht het onderwerp donderdagavond ter sprake tijdens een vragenhalfuurtje. ,,Ouders maken zich zorgen", aldus Dianne Schellekens, fractievoorzitter van D66. ,,Sommigen zijn mede vanwege de goede middelbare school hier komen wonen. Waarom bent u niet bereid deze ouders en kinderen tegemoet te komen door ze voorrang te geven of als alternatief twee of drie loten?”

De keuzevrij­heid voor Daltonon­der­wijs geldt ook voor kinderen in omliggende dorpen

Quote

Volgens Van de Ven is voortrekken van Vughtse leerlingen in strijd met de keuzevrijheid voor Daltononderwijs. ,,Die keuzevrijheid geldt óók voor kinderen uit omliggende dorpen. Het Maurick College heeft een regionale functie. Net zo goed als Vughtse kinderen kunnen kiezen voor Bossche scholen. Dat zullen we moeten respecteren. Wij gaan daar ook niet over.”