Onderzoek doodsoorzaak verwarde arrestant in Den Bosch gaat nog maanden duren

De man werd vorige week zondag in een verwarde toestand aangetroffen op de A59. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. Agenten hielden de man aan en brachten hem ter controle naar het ziekenhuis. Na die controle werd hij meegenomen naar het cellencomplex van de politie in Den Bosch.

Handelen van de politie

Het Openbaar Ministerie laat weten dat tijdens het onderzoek onder andere wordt gekeken naar de doodsoorzaak en het handelen van de politie. Zo wordt iedereen die in de buurt van de man is geweest gehoord en wordt er sectie verricht op het lichaam. ,,We hebben dit onderzoek meteen weggehaald bij de politie. Anders is het net alsof een slager zijn eigen vlees keurt. Het onderzoek is neergelegd bij de Rijksrecherche, om het zo objectief mogelijk te houden", verklaart OM-woordvoerster Martine Pilaar.

Of er agenten zijn die ook daadwerkelijk een aandeel in de onwelwording van de man hebben gehad, is bij het OM nog niet bekend. ,,Dit onderzoek neemt een aantal maanden in beslag. We willen alles onderzocht hebben en precies weten wat er is gebeurd.” Zodra het onderzoek is afgerond, brengt het OM naar buiten wat de doodsoorzaak was en of het handelen van de politie laakbaar is geweest.