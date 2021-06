Onderzoek naar brand in bedrijfsbus in Den Bosch

Stilte en reuring tegelijk in Huis73: ‘Dat doet niemand in Den Bosch ons na’

26 juni DEN BOSCH - Bijna 29 miljoen euro is nodig om van de panden van de bibliotheek en Muzerije aan de Hinthamerstraat één Huis73 in Den Bosch te maken. Veel geld in stenen, maar wat doe je binnen? Directeur Nan van Schendel over de toekomst.