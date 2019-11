Onderzoek naar criminele familie uit Oss gaat verder in Oijen en Macharen

UpdateOIJEN - Het onderzoek naar een criminele familie uit Oss gaat dinsdag verder in Oijen en in Macharen.

De politie bevestigt dat het onderzoek deel uitmaakt van operatie Alfa.

In de Rottenstraat in Macharen staan zo'n tien politiewagens. In een weilandje wordt rondom een kleine stal gegraven.

Het onderzoek in Macharen

Het zou erop kunnen duiden dat de politie zoekt naar ondergrondse schuilplaatsen die eerder op het woonwagenkamp in Oss werden ontdekt.

Oijen

In Oijen zoekt de politie met speurhonden in de Hoogveldsestraat. Waar de politie naar zoekt, is nog niet bekend.

Bij het onderzoek is een bus van de ME aanwezig. Ook het OM is ter plekke.

Martien R., het ‘kopstuk’ van de criminele familie, woonde tot 2014 in de Weverstraat in Oijen. Daar wordt dinsdagochtend geen onderzoek verricht.

Het onderzoek in Macharen

Harddrugs, chemicaliën en chemisch afval

Maandag vond de politie in het kader van dezelfde operatie harddrugs, chemicaliën en een grote hoeveelheid chemisch afval in twee panden in Berghem.

De politie houdt bewust in het midden in welk pand de chemicaliën precies zijn gevonden. Een pand, aan de Koolzaadweg zou de woning van zijn topcrimineel Martien R.. Het andere pand betreft een transportbedrijf aan de Spaanderstraat. De politie gaf aan het vermoeden te hebben dat er naast drugs ook vuurwapens en geld lagen in de panden. Er zijn maandag geen arrestaties verricht.

Onderzoek op woonwagenkamp

Vorige week werden het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss en het daaromheen liggend terrein van woensdag tot en met vrijdag doorzocht. Naast geld en drugs werden er ook ook acht kalasjnikovs, twee M16-vuurwapens, een stengun en zes vuistvuurwapens gevonden.