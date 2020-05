Onderzoek naar nieuwe weg tussen Helvoirt en Vught; weg moet ongewenst vrachtverkeer in dorpen weren

VUGHT - Alsnog een volledige aansluiting op de N65, tussen Helvoirt en Vught, kunnen de bedrijven in dit gebied op hun buik schrijven. Er komt wél snel een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe weg tussen het industrieterrein in Helvoirt en de Kruishoeveweg in Vught.

De nieuwe (transport)weg, parallel aan de noordzijde van het spoor met een aansluiting op de N65, moet als de nieuwe N65 klaar is ongewenst vrachtverkeer in Cromvoirt, Helvoirt en de Boslaan tegengaan.

Ver na middernacht leidde het N65-plan donderdagavond nog tot een vurig debat. Rijksinfra-wethouder Guus van Woesik kreeg zelfs nog een motie van wantrouwen aan zijn broek. De motie van de oppositiepartijen CDA, SP en D66 werd door de coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks weggestemd.

Volledig scherm De rode lijn zou de nieuwe weg kunnen zijn tussen Helvoirt en Vught. © Vught

Dat geldt ook voor zes andere moties en zeven amendementen van de oppositiepartijen over bijvoorbeeld het verplaatsen van het veelbesproken viaduct ter hoogte van de Sparrendaalseweg, het herplanten van minstens 418 bomen, het in kaart brengen van de verkeersknelpunten en oplossingen zoeken, ecologische verbindingen en biodiversiteitsmaatregelen waarborgen én het minder steil maken van de bruggen.

Jagersboschlaan

Ook uitstel van het verharden van het bospad Jagersboschlaan, het gevolgde democratische proces onderzoeken én een referendum houden, zagen de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en VVD niet zitten.

De oppositie kreeg wel steun voor hun moties over mogelijke openstelling van het wildviaduct voor wandelaars en het handhaven van de noordelijke fietsverbinding langs de N65. In het huidige plan moeten de fietsers via het ecoduct naar Helvoirt en dat betekent omrijden.

Quote Dit plan leidt tot een volksop­stand die we nog nooit gezien hebben in Vught Dianne Schellekens , Fractievoorzitter D66 Vught

Daarnaast was er unanieme steun voor de motie van VVD, GB en PvdA/GL over het opnieuw met Rijkswaterstaat in overleg treden over het aanpassen van de maximum snelheid op de A65, tussen het viaduct Taalstraat en het spoor, naar 80 km/uur. Eveneens unaniem was de motie over het herplanten van bomen waarin het college wordt verzocht ‘een uiterste inspanning’ te leveren om voor alle te kappen bomen weer nieuwe bomen te planten. ,,En het belangrijkste is, denk ik dat er snel een verkeersonderzoek komt en we met bewoners van bijvoorbeeld de Helvoirtseweg naar maatwerkoplossingen gaan zoeken”, aldus fractievoorzitter Mark du Maine. ,,Het college heeft deze motie ook omarmd.”

Quote Er komt snel een verkeerson­der­zoek, samen met bewoners van bijvoor­beeld de Helvoirtse­weg, zoeken we naar maatwerkop­los­sin­gen Mark du Maine, Fractievoorzitter VVD Vught

CDA, SP en D66 stemden uiteindelijk tégen de ombouw van de N65. ,,Het is een koude douche", aldus Dianne Schellekens (D66). ,,Waar wij klaarwakker van zijn geworden. Dit plan leidt tot een volksopstand die we nog nooit gezien hebben in Vught. Dat kunnen we niet wegmoffelen door te zeggen dat een paar inwoners hun zin niet krijgen. Vught levert in op verkeersveiligheid. Wij zijn voorstander van een verdiepte ligging maar met dit plan halen we de huidige problemen op de N65 het dorp in. Daar kunnen wij niet mee instemmen."

Ze laten ons kapotgaan

Ook Ton Pijnenburg, eigenaar van In 't Groene Woud, is diep teleurgesteld. Zijn restaurant wordt straks een stuk slechter bereikbaar. ,,Met onze inbreng is helemaal niets gedaan. En ook nauwelijks met de inbreng van de oppositiepartijen. Wij worden niet gehoord. Er rest ons niets anders dan naar de Raad van State te stappen. Deze coalitie laat In 't Groene Woud willens en wetens kapotgaan.”