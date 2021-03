Onderzoek sport- en spelvoorzieningen jeugd Groote Wielen: kans op kunstgrasveld naast KC De Hoven

ROSMALEN - De gemeente gaat in kaart brengen waar in de Groote Wielen aanvullende sport- en spelvoorzieningen nodig zijn. B en W denken er zelf in ieder geval aan om naast kindcentrum De Hoven een multifunctioneel kunstgrasspeelveld aan te leggen.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van het CDA in de gemeenteraad. Ingrid van Zwambagt wilde weten of de gemeente op de hoogte is van veranderde wensen in de wijk. Zo zou er meer behoefte zijn aan speel- en voetbalveldjes voor oudere kinderen.

B en W kennen die wensen, in ieder geval waar het gaat om bewoners van de Hoven. Die hebben er namelijk zelf naar geïnformeerd bij de gemeente. Omdat de behoefte vermoedelijk niet alleen in de Hoven speelt, wil het college meer informatie. Het heeft daarom het jongerenwerk gevraagd om, samen met de jongeren én tieners in de wijk, na te gaan waar in de Groote Wielen nog meer behoefte is aan aanvullend sportvoorzieningen. Overigens weet het college uit regelmatige contacten met de Sportalliantie Rosmalen-NulandVinkel ook wel waar de behoeftes liggen op het gebied van sport en bewegen in de openbare ruimte.

Naar aanleiding van de concrete vraag uit de Hoven, noemt het college zelf al een mogelijkheid voor een nieuwe voorziening, een multifunctioneel kunstgrasspeelveld. Dat kan komen naast kindcentrum De Hoven, tussen de Nocturneweg en Allegroweg. In deze opvangplek voor regenwater ligt nu een klein trapveldje met simpele doeltjes.

B en W zeggen dat ze bij de verdere inventarisatie ook de wijkraad willen. ,,Maar tot op heden is er vanuit de wijkraad geen vraag gekomen om gezamenlijk een dergelijke inventarisatie op te zetten.” Geld hoeft in ieder geval geen obstakel te zijn, blijkt uit de antwoorden: ,,In de nieuw te ontwikkelen gebieden is financiering vanuit de exploitatie mogelijk. In de bestaande wijken zijn, bij voldoende draagvlak, middelen beschikbaar voor kleine bewonersinitiatieven.”