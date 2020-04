Onderzoek verkeersveiligheid Raadhuisstraat schiet volgens omwonenden ‘ernstig tekort’

De gemeente liet onderzoeken of de gekozen bevoorradingsroute voor het nieuwe winkelcentrum Marktveld veilig is. Vrachtwagens rijden in de nieuwe situatie de Raadhuisstraat in naar het bevoorradingshof ter hoogte van de Ploegstraat, keren daar en verlaten het Vughtse centrum via de Ploegstraat en de Vlierstraat.

‘Onderzoek schiet ernstig tekort’

Het onderzoek schiet ernstig tekort volgens Philip Helmer, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het Vughtse Hart. Hij heeft de gemeente dringend verzocht een nieuw onderzoek te doen. ,,En daar niet alleen de Raadhuisstraat bij te betrekken maar het gehele centrum en alle bevoorradingsroutes", schetst hij.

Quote Belevering van andere winkels dan die van de Raadhuis­straat, zoals de Jumbo, niet bij het onderzoek betrokken Philip Helmer, Voorzitter Vughtse Hart

Het onderzoek is volgens Helmer namelijk te beperkt en geeft daardoor onvoldoende zekerheid dat de gekozen bevoorradingsroutes veilig zijn. ,,De belevering van andere winkels dan die van de Raadhuisstraat, zoals de Jumbo, zijn bijvoorbeeld niet bij het onderzoek betrokken. Dat geeft een onvolledig en waarschijnlijk onjuist beeld.”

Volledig scherm Vrachtwagens leiden nu al regelmatig tot problemen in de omgeving van de Raadhuisstraat in Vught. © Bewoners Raadhuisstraat

Ook heeft hij moeite met de suggestie van de gemeente dat het veiliger is om vrachtwagens door meerdere bochtige winkelstraten met winkelende wandelaars en fietsers te laten rijden in plaats van over een parkeerterrein (huidige situatie). ,,Dat is onbegrijpelijk en niet gefundeerd.”

Volledig scherm Het nieuwe plan Marktveld in Vught © Green

Ook het aantal vrachtwagens waar in het onderzoek vanuit wordt gegaan, deugt volgens hem niet. ,,Het aantal voor Albert Heijn is gelijk gebleven maar die breidt flink uit en dan is het niet waarschijnlijk dat de bevoorrading hetzelfde blijft. De gemeente beoordeelt de Raadhuissstraat als veilig omdat er minder dan 6000 (vracht)auto’s per dag doorheen komen. Ter vergelijking: actueel rijden er meer dan 4.000 (vracht)auto’s (één-richting) over de Taalstraat. Dan kan 6.000 per dag voor een winkelstraat als de Raadhuisstraat toch geen norm zijn. Wij twijfelen ernstig aan de kwaliteit van het rapport. Het rapport wekt de indruk te zijn bedoeld om bepaalde ontwerpkeuzes te rechtvaardigen.”

‘Risico op ongeval nooit uit te sluiten’