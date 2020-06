Onduidelijk wanneer kinderdagverblijf Cromvoirt weer opengaat; wethouder maakt zich zorgen over opvang

VUGHT - Het is nog onduidelijk wanneer de kinderen in Cromvoirt weer naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang kunnen. De Droomtuin mag volgens wethouder Toine van de Ven pas open als álle problemen zijn opgelost. Volgens de eigenaar is het kinderdagverblijf zo goed als verkocht.

De GGD sloot vorige week, na een geëscaleerd arbeidsconflict, per direct beide vestigingen van De Droomtuin. De sluiting zou van tijdelijke aard zijn en maximaal één week duren. Gemma Wiegant van D66 vroeg donderdagavond tijdens de raadscommissie naar de stand van zaken. ,,Hoe moet het nu verder met de kinderen en hun ouders in Cromvoirt", aldus Wiegant. ,,Kan de gemeente hier geen pro actieve rol in nemen?"

Handhavingskwestie

Wethouder Toine van de Ven vond het lastig om een antwoord te formuleren. ,,Omdat we in een handhavingskwestie zitten", reageerde hij. ,,Maar ook wij maken ons zorgen over de kinderopvang in Cromvoirt.”

De bal ligt volgens de wethouder bij de eigenaar van De Droomtuin. ,,Het is een commerciële marktactiviteit waar wij niet zo maar in kunnen duiken. Wij hebben geen middelen om ervoor te zorgen dat er een ander kinderdagverblijf komt, of een opvolger.”

Controles

Volgens Johan van Thull, zijn vrouw Nicole is eigenaar van De Droomtuin, is er op dit moment weinig te melden. ,,Wij zijn in gesprek met een aantal partijen betreffende de verkoop van het kinderdagverblijf van mijn vrouw. Dat wordt op korte termijn afgerond", laat hij weten.

Overtredingen

De Droomtuin kreeg in 2013 van de gemeente toestemming om te starten. Vanaf deze start is de Droomtuin meegenomen in de reguliere controles die de GGD uitvoert bij kinderopvangcentra. Uit het GGD-rapport van afgelopen week moet blijken in hoeverre er regels zijn overtreden. ,,De GGD is de toezichthouder namens de gemeente en controleert op overtredingen. De gemeente handhaaft op overtredingen", aldus een gemeentewoordvoerster.

Ze vervolgt: ,,De eerste zorg van de gemeente gaat uit naar de veiligheid van de kinderen, dit staat natuurlijk voorop. Verder hebben wij als gemeente een rol te vervullen als het gaat om de kwaliteit van de kinderopvang. In dit geval gaat het om een arbeidsconflict, dat is in de eerste plaats een zaak tussen werknemer en werkgever totdat de kwaliteit van kinderopvang in het geding komt. We begrijpen dat deze acute sluiting mogelijk problemen oplevert voor ouders maar het belang van een veilige omgeving voor kinderen staat altijd voorop.”

Meerdere malen contact