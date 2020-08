Ongeluk op A2 bij Den Bosch

Basisonder­wijs Den Bosch: op dezelfde voet verder als voor de zomervakan­tie

19 augustus DEN BOSCH - Het basisonderwijs neemt alle corona-protocollen deze laatste vakantieweek nog even goed door. Maar de verwachting is niet dat er grote aanpassingen nodig zijn. ,,Je kunt van tevoren nadenken over wat-als-scenario’s, maar op het moment dat er met dit virus iets gebeurt, is het vaak net iets anders dan je het van tevoren had bedacht.’’