Ongeluk op A2 van Den Bosch naar Eindhoven; file voorbij

9 december DEN BOSCH - Van ‘indrukwekkend’ tot ‘de Fata Morgana in de Efteling’. De kerststal in de Sint-Jan is tijdens de eerste dag behoorlijk in trek. Twee zwanen geven de bezoekers van de kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch een hart(elijk) welkom. De stal met het thema naastenliefde werd zondagmiddag al flink bezocht.