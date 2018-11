Ongeluk op knooppunt Empel, verbindingsweg van A59 naar A2 even dicht

UPDATE Zionsburg Vught wordt in oude stijl herbouwd, verwaar­loos­de landgoede­ren worden aangepakt

28 november Zionsburg in Vught, de statige villa van mr Ewald Marggraff dat in 2003 afbrandde en waarbij de eigenaar het leven liet, wordt in oude stijl herbouwd. Ook het landgoed wordt opnieuw aangelegd en ingericht zoals het er rond 1900 bij lag. Daartoe heeft het bestuur van Marggraff Stichting besloten. Daarmee verdwijnt (vooralsnog) een eerder plan voor nieuwbouw in het park naar de prullenbak. De stichting laat ook (groot) onderhoud uitvoeren aan de vele hectares landerijen en bossen die Marggraff naliet. De grootgrondbezitter bepaalde in zijn testament dat zijn bezittingen tenminste 200 jaar in stand moeten worden gehouden.