Ongelukken op A27 en A59 zorgen voor files

Holleeder gister­avond met spoed naar ziekenhuis vanuit Vught

10:07 VUGHT - Willem Holleeder is gisteravond ter controle naar het ziekenhuis geweest in verband met zijn medicatie. Inmiddels is hij weer terug in de gevangenis in Vught en maakt hij het goed, zo meldt advocaat Sander Janssen op Twitter.