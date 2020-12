Ongeregeldheden in Graafsewijk in Den Bosch: zwaar vuurwerk afgestoken en auto in brand

Misschien zit Elke (26) straks wel aan de talkshowta­fel als dé epidemio­loog van het land

27 december Terwijl het virus de opleiding van talloze leeftijdsgenoten verpestte, is die van Elke den Boogert er juist relevanter door geworden. In mei werd ze toegelaten tot een prestigieuze Europese opleiding tot infectieziekten epidemioloog. Als enige in Nederland.