Ongeval A2 bij Den Bosch blijkt mee te vallen, geen gewonden

Niet Joris’ Kerstboom, maar wel All You Need Is Love Kerstspeci­al in Den Bosch

19:37 DEN BOSCH - Nadat Joris’ Kerstboom eerder afhaakte, komt er nu toch een bekende naam naar het Bosch’ Winterparadijs. Dinsdagavond werd bekend dat de All You Need Is Love Kerstspecial neerstrijkt op de Parade.