Ongeval op de A59 ter hoogte van Rosmalen-Oost, twee rijstroken weer vrijgegeven

Paradijs van het Zuiden wellicht wintereve­ne­ment, maar al wel verplaatst naar juni 2022

17 augustus DEN BOSCH - Het doek is ook voor het evenement Paradijs voor het Zuiden aan het Engelermeer in Den Bosch gevallen. De organisatie denkt nu na over een winterevenement en heeft al wel een datum voor volgend jaar: zaterdag 4 juni.