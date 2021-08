Onmisbaar voor droge voeten: een smalle strook natuur voor als water én mensen wat meer plek nodig hebben

Ido Pruijn hoeft niet op de thermometer te kijken om te weten hoe warm het is, hij kan het zien langs de Maas. Als het kwik maar hoog genoeg oploopt, komen de bezoekers immers in groten getale naar het water. Soms met muziek en chips, soms met volle kratten bier en een complete barbecue. De boswachter van Natuurmonumenten vindt het best hoor, zolang iedereen de rotzooi maar weer mee naar huis neemt. ,,Maar dat vergeten mensen helaas vaak”, zegt hij. ,,En dat is gek, want zo’n tas met lege verpakkingen weegt minder dan op de heenweg.”