‘Onmogelijk’ om te oordelen over 7.000 pagina’s Heesch West, maar ook Den Bosch is vóór

En duizenden pagina's of niet, het plan gaat door de meerderheid van de gemeenteraden in Den Bosch en Bernheze aangenomen worden. Daarmee kan de ontwikkeling van 50 hectare op Heesch West op grondgebied van beide gemeenten in de ogen van de voorstanders eindelijk beginnen. ,,De belangstelling van bedrijven die er willen zitten is groot’', benadrukte wethouder Roy Geers dinsdagavond nog maar eens.



Fervente tegenstanders als gewoon ge-DREVEN (’er is te veel onduidelijk’), De Bossche Groenen (‘geen nut en noodzaak’) en de SP (‘er is geen tekort aan bedrijventerrein in de provincie, kijk daar eens naar’) heeft de wethouder nog tot begin februari de tijd om een aantal twijfelaars over de streep te trekken.